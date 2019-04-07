Вице-спикер Верховной рады Украины потребовала возбудить уголовное дело Владимира Зеленского

Вице-спикер Верховной рады Украины потребовала возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Претензии Ирины Геращенко связаны с высказываниями, произнесенными Зеленским в сериале «Слуга народа». Там шоумен играл президента Василия Голобородько. Депутат заметила, что в тексте есть слова «олигофрены» и «дауны», оскорбляющие людей с инвалидностью. Геращенко обратилась к главе МВД с требованием возбудить против претендента на пост главы страны уголовное дело о дискриминации и разжигании вражды.