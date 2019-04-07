В преддверии президентских выборов в Индонезии прошел один из самых крупнейших митингов за историю страны. В центр столицы, Джакарту, вышли по меньшей мере сто тысяч сторонников оппозиционного кандидата Прабово Субианто. Как пишет газета The Straits Times, акция прошла на главном стадионе. По подсчетам организаторов, митинг и вовсе собрал не менее одного миллиона человек. Однако, эти цифры называют завышенными. Президентские выборы пройдут 17 апреля.