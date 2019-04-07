В Южно-Сахалинске начался суд над жителем Алтайского края, избившем солдата во время службы в армии

Об этом сообщает агентство «Сахалин и Курилы». По версии следствия, подозреваемый Владислав Кель ударил сослуживца Алексея Иванова, когда тот уснул во время тренировки. Врачи сделали рентген, исключили перелом ребер и отправили солдата в казарму. Он пробыл там почти неделю, после чего снова был госпитализирован. Медики обнаружили у него разрыв селезенки. По версии родственников, у Иванова ранее вымогали деньги и другие материальные ценности под угрозой избиения. Официально эта версия не подтверждается.