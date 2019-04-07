Полиция завела дело по статье «мелкое хулиганство» после драки футбольных фанатов. Конфликт произошел накануне в городе Обнинске. В сообщении пресс-службы регионального МВД говорится, что в отношении ряда жителей Калужской области составлены административные протоколы, материалы направлены в суд. Потасовка произошла между болельщиками московского «Торпедо» и местного «Кванта». По меньшей мере 5 человек пострадали. Задержания зачинщиков конфликта продолжаются.