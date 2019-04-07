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11:04, 07 апреля 2019

В Красноярском крае обнаружили место падения метеорита

Достать осколки планируют летом, сейчас они находятся под снегом.

Фрагменты метеорита лежат недалеко от местного населенного пункта Учами. Один из осколков расположен на дне реки Подкаменная
Тунгуска. Там их нашли ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского. Пробы грунта сейчас взять невозможно, поскольку они покрыты полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда. Экспедиция ученых совместно с коллегами из Финляндии запланирована на июнь. Падение неопознанного небесного тела зафиксировали 15 марта. Вечером появилось видео, снятое с автомобильного регистратора, где зафиксирован полет святящегося объекта. Летел он очень быстро и параллельно земле. На кадрах после нескольких вспышек затухает. Полет неопознанного небесного тела подтвердили в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

Еще один яркий небесный объект, похожий на метеорит, заметили в небе над Красноярском в субботу.



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