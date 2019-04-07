Британский принц Уильям почти месяц стажировался в спецслужбах.

Принц Уильям успел поработать в службе национальной безопасности МИ-5, внешней разведки МИ-6 и Центре правительственной связи. Стажировка продлилась три недели. Она закончилась вчера. По словам герцога Кембриджского, ему очень хотелось познакомиться с функциями спецслужб Соединённого Королевства. Так в МИ-5 он изучал деятельность контртеррористических групп и методы работы по защите безопасности британцев, сообщил Кенсингтонский дворец. В Центре правительственной связи герцог трудился в отделе, который прослушивает средства коммуникации для выявления потенциальных угроз. Эта же спецслужба отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны. Сотрудники спецслужб принца похвалили, отметив, что он работал очень усердно. А он назвал полезным опытом проведённое время. Принц также восхитился работой сотрудников служб безопасности и разведки.

Принцу Уильяму 36 лет. Он второй после своего отца принца Чарльза наследник британского престола. Несколько лет Уильям служил в королевских ВВС в качестве пилота поисково-спасательного вертолета.