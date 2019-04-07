Россиянин Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги завершился в ночь на воскресенье. Капитан «Вашингтона» оказался на первом месте в списке бомбардиров с 51 забитой шайбой. В десятку лучших также попал другой россиянин – Никита Кучеров. Кроме того нападающий «Тампы» побил рекорд результативности среди соотечественников по системе «гол плюс пас».

Плей-офф Кубка Стэнли стартует 10 апреля.