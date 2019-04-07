Минкульт бессрочно продлил контракт художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Соответствующий приказ подписал глава ведомства. Владимир Мединский подчеркнул, что впервые подписывает такой документ за все годы своей деятельности на посту министра – его слова приводит пресс-служба Минкульта.

Народный артист СССР Юрий Соломин – с 1957 года актер, а с 88-го художественный руководитель Малого театра.