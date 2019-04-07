В Париже в многоэтажном здании произошел сильный взрыв

Он последовал за пожаром в доме. Сам взрыв на камеры смартфонов запечатлели очевидцы ЧП. Как пишет французская газета Le Figaro, пожар начался накануне поздним вечером. Огонь охватил три десятка квартир со второго по пятый этаж.

О том, что стало причиной возгорания и взрыва не сообщается. По некоторым данным здание не было подключено к газовой сети. Однако в помещении мог находиться баллон. Сведений о жертвах нет. Известно лишь, что в близлежащей гимназии мэрия организовала пункт приема пострадавших.