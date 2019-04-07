Тереза Мэй планирует изменить соглашение о выходе из Евросоюза, чтобы добиться поддержки парламента

По сведениям британской газеты The Sunday Times премьер хочет добавить в документ положение о необходимости заключить таможенные договоренности с ЕС перед брекзит. Она рассчитывает, что в таком виде соглашение поддержат ее политические оппоненты.

Как сообщает издание The Observer Мэй опасается, что брекзит может и вовсе не состояться. Она обратилась к парламентариям с отчаянным призывом одобрить сделку. У Великобритании, по мнению премьера, есть два выхода: либо покинуть Евросоюз с соглашением, либо вообще не уходить.