Глава правительства национального согласия Ливии пригрозил трибуналом всем участникам военного наступления на Триполи. Фаиз Сарадж, которого поддерживает международное сообщество, выразил удивление действиями оппозиционных сил после прогресса, достигнутого по вопросу политического урегулирования. Об этом сообщает телеканала «Аль Арабия».

Несколько дней назад фельдмаршал Халиф Хафтар – командующий правительства временного кабинета, начал наступление на ливийскую столицу. Бои завязались на подступах Триполи.