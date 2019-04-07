Премьер Израиля пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу реки Иордан в случае победы правящей коалиции

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу реки Иордан в случае победы правящей коалиции на парламентских выборах. Они пройдут во вторник.

Израильский премьер не намерен делить Иерусалим и искоренять поселения. Он последит за тем, чтобы территория к западу от реки Иордан контролировалась. Об этом Беньямин Нетаньяху объявил в эфире «12-го телеканала» Израиля: «Я собираюсь распространить суверенитет». Нетаньяху добавил, что Палестинское государство угрожает существованию Израиля. Эти слова прозвучали за несколько дней до выборов в Кнессет. Правящая коалиция Израиля в конце прошлого года решила парламент распустить и провести досрочные выборы. Нетаньяху рассчитывает сохранить пост премьера, это будет его пятый срок. Контроль над Западным берегом Иордана Израиль получил в результате Шестидневной войны в 1967-м году. После этого на территории начали появляться израильские поселения. Сейчас их больше пятисот. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима Израиль до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега, где живёт больше 400 тысяч человек. Палестинцы стремятся создать там, а также в секторе Газа, его контролирует ХАМАС, своё государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент США Трамп в ходе недавней встречи с Нетаньяху признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это вызвало недовольство Москвы. В МИДе заявили, что решение Вашингтоне нарушает нормы международного права.