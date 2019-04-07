ГИБДД усилит контроль за автошколами

Теперь их образовательные программы должны будут согласовываться в автоинспекции. Соответствующий приказ МВД вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно документам, впредь автошколы будут обязаны получать в ГИБДД заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным нормам. Претенденты на обретение водительского удостоверения теперь станут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на «город» и «площадку» уйдет в прошлое. Проверка знаний и умений автомобилиста будет начинаться на закрытых площадках «преимущественно за пределами жилой застройки», а инструктор автошколы больше не сможет находиться в салоне машины. Обновленные требования начнут применяться для новых автошкол и в случае получения организацией новой лицензии или истечения срока действия предыдущей, а также при внедрении новых учебных программ или изменении количества филиалов. Автошколы могут получить лицензию и по собственному желании, но массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.

Ранее сообщалось о планах ГИБДД запретить обучение навыкам вождения на необорудованных для этого площадках и об усилении контроля за онлайн-курсами.