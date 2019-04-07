Чарльз Роули уверен, что за его отравлением в Эймсбери стоит Россия

Он просит о встречи с Владимиром Путиным.

О желании встретиться с Владимиром Путиным Роули сообщил после разговора с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Произошло это в диппредставительстве в Лондоне. Дипломат пообещал передать просьбу и спросил, где бы он хотел встретиться с российским президентом. Отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери задал Яковенко ряд вопросов, которые его волнуют. В частности, пытался выяснить, зачем Москва убила его подругу. Однако ответов не получил, сказал сам Чарльз Роули в интервью газете Sunday Mirror. Британец по-прежнему считает, что в отравлении виновна Москва, хотя посол уверял его, что используемое при атаке вещество не могло быть российским «Новичком», поскольку тогда бы никто не выжил. Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери летом прошлого года, женщина вскоре скончалась.

Россия неоднократно отрицала все обвинения в причастности к отравлениям в Великобритании.