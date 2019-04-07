Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США

По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы. Ранее такой же путь проделали еще три бомбардировщика.

Самолеты были переброшены в Европу в середине марта. По подсчетам российского Генштаба они выполнили семь полетов над Балтийским морем и были замечены неподалеку от границ Калининградской области.