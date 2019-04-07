Страны Большой семерки призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Страны Большой семерки призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД. Такое заявление было сделано по итогам встречи глав МИД G7 во Франции. Как говорится в обращении, Москве нужно выполнить свои обязательства всесторонним и поддающимся проверке способом, прежде чем выход США из договора вступит в силу. Иначе это будет означать конец соглашения.
Вашингтон объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности в начале февраля. Москва на следующий день объявила о том же со своей стороны.