Страны Большой семерки призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД. Такое заявление было сделано по итогам встречи глав МИД G7 во Франции. Как говорится в обращении, Москве нужно выполнить свои обязательства всесторонним и поддающимся проверке способом, прежде чем выход США из договора вступит в силу. Иначе это будет означать конец соглашения.

Вашингтон объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности в начале февраля. Москва на следующий день объявила о том же со своей стороны.