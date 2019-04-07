В Якутии суд отстранил от должности замминистра здравоохранения

Это сделано на время расследования уголовного дело о превышении полномочий. Людмилу Вербицкую подозревают в том, что при проведении госзакупок для республиканской больницы, она добилась условий, выгодных для одного из участников конкурса — слова представителя МВД приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в минздраве Якутии прошли обыски, связанные с деятельностью компании-поставщика медицинского питания. Также следственные действия прошли по месту жительства заместителя министра здравоохранения региона.