Прокуратура Токио намерена допросить жену главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона

Правоохранители просили о добровольной встрече, однако супруга топ-менеджера отказалась идти на контакт со следствием – передает телеканал NHK. Гона подозревают в хищении средств компании, в которой работала его жена. Ранее ему предъявили обвинения в финансовых махинациях при работе в Nissan, а также в использовании льгот концерна в личных целях. Руководителя задержали прошлой осенью, однако, учитывая количество предъявленных обвинений, суд может начаться лишь в конце этого года.