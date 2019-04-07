Британец Чарльз Роули, отравившийся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, попросил о личной встрече с Путиным

Свое желание он озвучил во время встречи с российским послом Александром Яковенко – сообщает газета Sunday Mirror. По словам дипломата, он ответил на все вопросы британца и передал ему копии российского доклада о расследовании дела отравления Скрипалей. Роули признался, что и после встречи с послом продолжает считать, что химатаку совершила Москва.

Мужчина подобрал в парке флакон от духов, в котором, по версии следствия, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Скрипалей. Роули подарил флакон своей подруге Дон Стерждес, которая погибла, распылив содержимое на кожу.