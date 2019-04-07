Сегодня ЦСКА принимает СКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина

В случае победы армейцы могут стать финалистами.

Команды в это серии забивают крайне мало. В двух матчах общими усилиями соперники забросили четыре шайбы и еще в трех – три. Только однажды, в пятом матче, ЦСКА победил с разницей в три шайбы да и то за счет гола в пустые ворота. СКА удалось нейтрализовать ведущую тройку соперников. Григоренко и Капризов не забрасывают три матча подряд и в двух из них ЦСКА уступил. В пятой встрече Капризов сделал результативную передачу и его клуб смог выйти вперед. В психологическом отношении москвичам было важно победить после парной неудачи, и они вернули себя в игру, поэтому сегодня шансы будут абсолютно равными, с той оговоркой, что в этой серии никто пока ни разу не побеждал в гостях. Здесь преимущество за ЦСКА.

Пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина начнется в 17 часов. Трансляция на канале Матч ТВ.