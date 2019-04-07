Британский премьер Тереза Мэй предупредила об угрозе того, что Brexit может «ускользнуть из рук». По ее словам, настало время выбора: либо Великобритания выходит из Евросоюза со сделкой, либо не выходит вообще. Глава кабмина обратилась к депутатам с призывом поддержать сделку, пишет газета The Observer.

Консерваторы и лейбористы в британском парламенте не могут договориться по соглашению об условиях Brexit. Лондон уже просрочил дедлайн по началу выхода страны из ЕС и в настоящее время добивается от Брюсселя новой отсрочки.