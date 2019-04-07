Тереза Мэй предупредила об угрозе того, что Brexit может «ускользнуть из рук»
Британский премьер Тереза Мэй предупредила об угрозе того, что Brexit может «ускользнуть из рук». По ее словам, настало время выбора: либо Великобритания выходит из Евросоюза со сделкой, либо не выходит вообще. Глава кабмина обратилась к депутатам с призывом поддержать сделку, пишет газета The Observer.
Консерваторы и лейбористы в британском парламенте не могут договориться по соглашению об условиях Brexit. Лондон уже просрочил дедлайн по началу выхода страны из ЕС и в настоящее время добивается от Брюсселя новой отсрочки.