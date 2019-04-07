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09:02, 07 апреля 2019

Судьбу сквера на улице Цандера планируют обсудить сегодня жители московского района Останкино

Люди выступают против строительства здесь многоэтажного дома.

Противостояние вокруг озелененной территории у дома 7 по улице Цандера обострилось с прошлого месяца. В начале марта там начали огораживать забор под охраной полиции. Люди пытались преградить путь строительной технике, несколько человек были задержаны. Сегодня, как пишет сайт «Красная Москва», возле сквера хотят провести встречу с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Местные жители уверены, что столкнулись именно с попыткой вернуть практику уплотнительной застройки, как это было в нулевые годы. По их информации, на месте сквера хотят построить 22-этажный дом из 4 секций в рамках программы реновации. При этом проекта планировки квартала до сих пор не существует. А из-за проволочек местные жители не успели поставить этот участок на кадастровый учёт. Пока что строительные работы там приостановлены.

В прошлом месяце неподалеку от сквера прошли митинги как против¸ так и за строительство многоэтажного дома.



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