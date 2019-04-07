В Архангельской области сегодня пройдут очередные протесты против ввоза мусора из Москвы. Протесты согласованы почти в 20 муниципалитетах, но не в самом Архангельске. Как раз то место в центре города, где хотели провести митинг экологические активисты, оказалось занято массовым спортивным мероприятием, которое исключает акцию по соседству. Во всяком случае, именно на это обстоятельство сослались чиновники, которые отказались согласовать демонстрацию в центре и предложили провести ее на окраине. Организаторы отказались. Протесты продолжаются в Архангельской области не первый месяц. Поводом стали планы властей создать на территории региона экотехнопарк «Шиес», куда будут привозить отходы из Москвы, упакованные в защитную пленку. Предполагается, что из столицы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить в Архангельскую область около 500 000 тонн мусора. Как пишут «Ведомости», проект оценивается примерно в 10,5 миллиардов рублей, большая часть которых поступит из московского бюджета.