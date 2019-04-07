Прокуратура Токио намерена допросить жену бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Как сообщает телеканал NHK, прокуроры просили женщину о встрече, но получили отказ. Поэтому они направили запрос в суд, что дает им право допросить ее в качестве свидетеля. Как отмечает телеканал, во время ареста Гона у его супруги конфисковали паспорт и мобильный телефон. Адвокат экс-главы альянса назвал действия прокуратуры недопустимыми.