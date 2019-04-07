Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» — приз, который вручают хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ. Он завершился этой ночью. На счету Кучерова 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 играх. Ближайший конкурент россиянина по этому показателю, канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набрал 116 очков

(41+75). Макдэвид становился обладателем приза в двух предыдущих сезонах.