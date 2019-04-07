В штабе Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в случае его победы

В штабе Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае его победы на выборах. Там отметили, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно». Предлагается формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений. Кроме того в числе предложений — максимальное привлечение граждан к изобличению коррупции с помощью системы наград.

Также в штабе кандидата в президенты Украины предлагают применять к коррупционерам меру в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать определённые должности.