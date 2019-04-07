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08:30, 07 апреля 2019

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Владимиром Путиным

Британец по-прежнему считает, что Россия стоит за этим преступлением. Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Mirror после посещения российского посольства в Лондоне. По словам Роули, ему понравился посол Александр Яковенко, он выяснил некоторые вещи, которых ранее не знал. Тем не менее, глава дипмиссии не изменил его мнения о том, что Россия осуществила эту атаку.

В свою очередь Яковенко ранее сообщил, что в ходе встречи с Чарли Роули и его братом Мэтью передал им доклад, в котором изложена российская позиция по делу в Эймсбери и Солсбери. Посол отметил, что собственных версий произошедшего у братьев нет. Всю информацию они черпают из британской прессы.



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