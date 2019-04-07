Британских лейбористов сегодня может покинуть давний союзник

Члены Еврейского рабочего движения обсудят вопрос о дальнейшем сотрудничестве с партией из-за проявлений антисемитизма.

В вину лидеру лейбористов Джереми Корбину ставят недостаточные усилия по борьбе с проявлениями антисемитизма в партии, а также полное пренебрежение интересами союзников, пишет газета Times of Israel. Именно Корбин, как считают в Еврейском рабочем движении, несет полную ответственность за нынешний кризис, как политик он не может урегулировать ситуацию. Если участники предстоящего съезда все-таки примут решение о недоверии нынешнему руководству Лейбористской партии, то активисты Еврейского рабочего движения прекратят агитацию за кандидатов от этой политической структуры. Месяц назад, впрочем, большинство членов движения высказались за продолжение более чем столетнего сотрудничества. Хотя и тогда уже раздавалась критика в адрес лидера партии.

Представители лейбористов между тем заверяют, что, по крайней мере, около ста членов парламентской фракции поддерживают требования еврейской организации.

Тем временем серьезный раскол в самой Лейбористской партии, как пишет пресса, связан с отношением к выходу из Евросоюза. Несколько британских парламентариев даже покинули фракцию и объявили, что не принимают ни самого Brexit, ни взглядов своего лидера.