Президент Украины Петр Порошенко выступил с очередным предвыборным обращением. На этот раз он заявил избирателям, что у страны есть всего два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу, сказал Порошенко.

«У нас свободная страна свободных людей, и Украина должна такой оставаться. Для этого ей нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но можем еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть, либо-либо».

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля, в нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.