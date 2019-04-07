Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая, если он соответствует требованиям закона

Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Фильм не должен быть показан в День Победы, так как не способствует патриотическому воспитанию молодежи. Об этом ранее говорил член Совета Федерации Игорь Морозов. По словам сенатора, в его адрес начали приходить письма, в которых говорится, что негативную реакцию воинов-интернационалистов на картину вызвали сцены грабежей, мародерства и драк между военными, а также фактические неточности.