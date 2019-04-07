Первая сводная репетиция парада в честь годовщины Победыпройдет в понедельник в Алабино

Первая сводная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в Алабино. В ней примут участие пешие расчеты, механизированные колонны военной техники и авиация, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве. Всего в тренировке будут задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих.

В общей сложности должно пройти 14 совместных тренировок на специальной площадке в Подмосковье, которая представляет собой макет главной площади страны.