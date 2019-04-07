Польша намерена потребовать от Германии не менее 900 млрд долл в качестве репараций за ущерб во Второй мировой войне

Польша намерена потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб во Второй мировой войне. Об этом сообщил журналу WPolityce депутат польского Сейма Януш Шевчак. Он назвал позором игнорирование властями страны в течение 30 лет темы компенсаций. Шевчак подчеркнул, что требование связано с тем, что Польша была бы более процветающей страной, если бы фашисты ее не разграбили. Власти Польши считают, что страна понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы».

Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.