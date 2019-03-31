Ливийская нацармия обещает обеспечить безопасность посольств, местных и иностранных компаний в случае захвата Триполи

Ливийская национальная армия обещает обеспечить безопасность посольств, а также местных и иностранных компаний в случае успешного захвата Триполи. Об этом сообщает итальянское телевидение. Ранее сообщалось, что возглавляемая Халифой Хафтаром армия захватила аэропорт близ Триполи и приближается к самой ливийской столице, пока остающейся под контролем правительства национального согласия.

Россия озабочена проблемами в Ливии, поскольку издавна поддерживала сотрудничество с этой страной. Однако прибегать к радикальным методам нельзя, такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ливия тесно связана с представлением интересов России на Ближнем Востоке, поэтому ситуацию необходимо держать под контролем, отметил Антон Морозов.