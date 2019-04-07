В московских СИЗО приостановили занятия йогой из-за опасения «появления гомосексуальных связей»

Сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность таких практик. Обращение стало следствием письма профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. Он предупредил о «неконтролируемом сексуальном возбуждении» во время занятий в условиях изолятора, пишет журналист «Московского комсомольца», член СПЧ и московской ОНК Ева Меркачева. Кроме того, по словам профессора, йога представляет собой «уход от реальности» и предлагает «высокомерно смеяться над страхами всего мира», что не соответствует целям пенитенциарной системы.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко называл эксперимент с занятиями йогой в СИЗО успешным.