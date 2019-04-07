В Руанде сегодня пройдут траурные мероприятия в память о жертвах геноцида

Тем временем, власти Франции решили выяснить роль страны в массовых убийствах.

В столице Руанды ждали, что приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Но он сослался на сложности в расписании, и остался в Париже. В Елисейском дворце Макрон сегодня примет представителей неправительственной организации, которая поддерживает выживших после геноцида. В 1994 году в Руанде представители народа хуту за сто дней убили, по данным ООН, 800 тысяч человек из народа тутси. Массовая резня сопровождалась изнасилованиями, в которых специально участвовали носители ВИЧ, что спровоцировало еще и эпидемию СПИДа. Все это было на глазах миротворцев, которые не вмешивались. Власти Руанды неоднократно обвиняли Францию в то, что Париж не остановил геноцид и поддерживал правительство народа хуту. Во Франции это отрицают. Но на днях президент Эммануэль Макрон создал специальную комиссию, которая выяснит роль страны во время геноцида.

Ожидается, что исследование займет два года.