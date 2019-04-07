Отравленный в Эймсбери Чарльз Роули по-прежнему считает, что за этим стоит Россия

Об этом британец рассказал газете Sunday Mirror после встречи с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Роули, по его словам, поинтересовался, зачем Россия убила его подругу (речь идет о Дон Стерджесс, погибшей этим летом в результате отравления нервно-паралитическим веществом), но не получил никаких ответов, одну пропаганду. При этом он отметил, что сам посол ему понравился, но некоторые его слова в оправдание России, он считает нелепыми. Роули попросил о возможности встречи с президентом Владимиром Путиным, дипломат обещал передать эту просьбу.

Ранее о визите Роули в российское посольство рассказал сам посол. По его словам, у британца было много вопросов по событиям в Эймсбери и Солсбери, и он на них с радостью ответил. Общаться с российскими журналистами Роули не стал.