Премьер Израиля обещал в случае победы на выборах аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал в случае победы на выборах аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам Нетаньяху, «Палестинское государство ставит под угрозу» существование Израиля.

Как ранее подчеркивала глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини, международное сообщество считает Западный берег Иордана, Восточный Иерусалим и Голанские высоты оккупированными Израилем территориями.