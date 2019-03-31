Премьер-министр Правительства нацсогласия Ливии пригрозил международным трибуналом участникам наступления на Триполи

Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления на Триполи. Он призвал международное сообщество не поддерживать попытки командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара превратить Ливию в военное государство. Глава заседающего в Триполи кабмина также выразил удивление решением фельдмаршала о наступлении на столицу.

Минувшим вечером, как передает итальянское телевидение, бойцы ЛНА продолжили продвижение к Триполи, находящийся под контролем правительства национального согласия. При этом они обещали взять под охрану посольства и иностранные компании.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: премьера Фаиза Сараджа в Триполи, признанное международным сообществом, и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

Конфликт в Ливии – это всплеск напряженности, которая сложилась в 2014 году, и эффективных способов решения проблемы до сих пор нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Мировое сообщество пока не предложило алгоритма действий по решению ливийского конфликта. Есть вероятность, что вмешательство не окажет влияния на обстановку в Ливии, заключил Василий Кузнецов.