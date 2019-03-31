Жители Останкинского района Москвы выступят против уплотнительной застройки и за сохранение озелененной территории на улице Цандера. Мероприятие пройдет в форме встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

Точечная застройка в столице недопустима, об этом «Эху Москвы» сказал сам Валерий Рашкин.

Итоги встречи с жителями Валерий Рашкин пообещал донести до мэра Москвы, премьер-министра и президента. Начало в 13 часов по адресу: ул. Цандера, 7.