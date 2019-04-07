В Вашингтоне простились с главой Московской Хельсинской группы, правозащитницей Людмилой Алексеевой

Прах был захоронен рядом с ее родными.

Урна с прахом Людмилы Алексеевой была захоронена в субботу на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне — рядом с могилами ее матери Валентины Ефимовой, второго мужа Николая Уильямса и старшего сына Сергея. Погребальная служба была организована Собором Святого Ионанна Предтечи Русской православной церкви за границей. На похоронах присутствовали около тридцати человек, и в том числе, сын Людмилы Алексеевой Михаил Алексеев, профессор университета Индианы в Блумингтоне. В России церемония прощания и панихида состоялись в Центральном доме журналиста и на Троекуровском кладбище. Людмила Алексеева прожила в США 16 лет — эмигрировать в Америку из Советского союза она была вынуждена под угрозой ареста в 1977 году, через год после учреждения Московской Хельсинской группы. В Россию правозащитница и диссидентка вернулась в 1993 году и с 1996 года бессменно возглавляла Московскую Хельсинскую Группу. Людмила Алексеева дважды выдвигалась на Нобелевскую премию мира, была лауреатом премии «За свободу Мысли» имени Андрея Сахарова, удостоилась одной из высших государственных наград Германии — Командорский крест германского ордена «За заслуги перед Федеративной республикой Германия».

Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря прошлого года на 92-м году жизни.