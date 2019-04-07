Во Франции задержан подозреваемый в краже кольца у потомка Наполеона

Драгоценность тоже найдена. Как пишет газета «Паризьен», задержанный — уроженец Восточной Европы. По мнению следователей, он не знал подлинной стоимости украденного. Кольцо с крупным бриллиантом стоимостью несколько миллионов евро было похищено из автомобиля 32-летнего Жан-Кристофа Наполеона, наследника французского престола по линии Наполеона Бонапарта. Драгоценность находилась в сумочке его невесты. Вор ее украл вместе с паспортом и банковской картой. Полиция смогла выйти на преступника, после того как он несколько раз снял с нее деньги. Теперь кольцо будет использовано, как и было задумано, на церемонии венчания.