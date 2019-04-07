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05:06, 07 апреля 2019

Автошколы отныне должны согласовывать программы обучения с ГИБДД

Соответствующий приказ МВД вступает в силу с сегодняшнего дня. Новые требования актуальны только в случаях получения организацией лицензии, истечения срока действия ранее выданного заключения, внедрения новых учебных программ или изменения количества филиалов заведения и их местонахождения. Кроме того, автошколы могут получить новую лицензию по собственному желанию. «Таким образом, после вступления в силу приказа МВД России массовой замены ранее выданных заключений не потребуется», — отметили в Госавтоинспекции.



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