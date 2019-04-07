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05:05, 07 апреля 2019

Прах Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне

Там захоронены мать правозащитницы, муж и сын. На церемонии присутствовали родные и близкие друзья семьи, говорится на сайте Московской Хельсинкской группы, которую Алексеева долгие годы возглавляла. Чин погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор (Потапов). По данным ТАСС, всего на похоронах присутствовало около 30 человек. Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в Москве в возрасте 91 года.



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