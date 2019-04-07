Двадцать первая акция «желтых жилетов» во Франции стала самой малочисленной за время протестов

По данным МВД республики, которые приводит газета «Монд», в маршах по всей стране приняли участие более 22 тысяч человек, в том числе свыше трех с половиной тысяч – в Париже. Цифры представителей протестного движения значительно выше – более 73 тысяч. Но и они косвенно подтвердили вывод властей, впервые сообщив о менее чем 100 тысячах участников. В столице по распоряжению префектуры вновь были закрыты для манифестантов Елисейские Поля. За различные правонарушения задержаны 43 человека.