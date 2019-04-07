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04:06, 07 апреля 2019

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Он ознакомился с работой МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи, сообщило агентство Ассошиэйшн Пресс. Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз. Также он интересовался деятельностью контртеррористических групп. Герцог Кембриджский выразил восхищение трудом людей, которые «часто даже не могут рассказать своей семье и друзьям о своей работе». В свою очередь сотрудники служб назвали принца усердным.



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