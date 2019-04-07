Пострадавший в Эймсбери Чарльз Роули продолжает считать Россию причастной к его отравлению

Об этом британец сказал в интервью газете «Санди миррор» после посещения российского посольства в Лондоне. По его словам, ему понравился посол Александр Яковенко, он выяснил некоторые вещи, которых не знал ранее. Тем не менее, глава дипмиссии не изменил его мнения о том, что Россия осуществила эту атаку.

Ранее сообщалось, что посол принял в диппредставительстве 45-летнего Роули и его старшего брата Мэтью. По итогам встречи, продлившейся чуть более часа, дипломат рассказал, что ответил на вопросы британцев. Их, в частности, интересовало, причастна ли Москва к отравлению Скрипалей и является ли Россия единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок». Яковенко вручил собеседникам доклад, в котором изложена российская позиция по этому вопросу. Посол отметил, что собственных версий произошедшего у братьев нет. Всю информацию они черпают из британской прессы.