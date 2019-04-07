«Бавария» разгромила со счетом 5:0 «Боруссию» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария» разгромила со счетом 5:0 дортмундскую «Боруссию» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Эта победа стала для «Баварии» восьмой подряд в первенстве. В турнирной таблице клуб вышел на первое место, обогнав «Боруссию» на один балл. В следующем туре «Бавария» 14 апреля сыграет в гостях с «Фортуной» из Дюссельдорфа, «Боруссия» днем ранее на своем поле примет «Майнц».