Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил несколько стран помочь в установлении диалога с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Мексику, Уругвай, Боливию и 14 стран Карибского сообщества помочь в установлении диалога с оппозицией. Это необходимо для достижения взаимопонимания между венесуэльцами, сказал глава государства в ходе выступления на митинге в Каракасе, которое транслировалось в сети «Перископ». По его мнению, эти государства должны придать новый импульс механизму по поиску решения кризиса в Боливарианской Республике, который они выработали в Монтевидео.