Отравленный в Эймсбери Чарльз Роули побывал в российском посольстве в Лондоне

Британца вместе с его братом Мэтью принял посол Александр Яковенко. Встреча продолжалась около часа и была посвящена событиям, произошедшим в прошлом году в Солсбери и Эймсбери. По словам дипломата, британцы, в частности, интересовались, виновна ли Россия в отравлении Скрипалей, и является ли она единственной страной, которая могла произвести «Новичок». Яковенко подчеркнул, что дал полное разъяснение на этот счет. Он вручил братьям доклад, в котором изложена российская позиция по этому вопросу. Посол отметил, что собственных версий произошедшего у братьев нет. Всю информацию они черпают из британской прессы. Роули высказал заинтересованность в том, чтобы пройти медобследование в какой-то третьей стране.