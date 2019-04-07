ЦСКА со счетом 2:0 обыграл московский «Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу

Встречу, которая прошла минувшим вечером на столичной «Открытие Арене», посетило почти 44,5 тысячи зрителей. Это поражение стало первым для красно-белых под руководством Олега Кононова в матчах национального первенства, до этого «Спартак» победил в пяти встречах и два раза сыграл вничью.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 40 очков. «Спартак» идет на пятой строчке, в активе клуба 36 очков. В следующем туре «Спартак» 14 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА днем ранее примет на своем стадионе «Оренбург».